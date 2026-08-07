Los Bombers dan por controlado el incendio de Senet (Lleida)

Imagen del incendio en Senet (Lleida) - BOMBERS

LLEIDA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de Senet (Lleida) este viernes sobre las 10.37 horas.

Siguen revisando la zona y siguiendo perímetro con la activación de drones para vigilar desde el aire puntos calientes, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En el fuego, que se originó el viernes al mediodía, se ha trabajado sobre un perímetro de 80 hectáreas, con un potencial posible de 270, y las prioridades fueron evitar que el incendio se dirigiera a la Vall de Boí y Cavallers (Lleida).