Los Bombers dan por controlado el incendio en Talavera (Lleida)

Imagen de un bosque este jueves tras el fuego en Talavera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio en Talavera y otro en Alfarràs (Lleida) durante la madrugada de este viernes.

El único incendio que queda por controlar es el de L'Albi (Lleida), que se ha dado por estabilizado este jueves, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego en Talavera, que ha afectado a una superficie aproximada de 102 hectáreas, pudo haber sido causado por una máquina recolectora, según los Agents Rurals.