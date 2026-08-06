Los Bombers estabilizan el incendio de Senet (Lleida) tras 6 días de actividad

Imagen del incendio en Senet (Lleida) - BOMBERS

LLEIDA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de Senet (Lleida) tras 6 días de actividad este jueves sobre 13.05 horas, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En el fuego, que se originó el viernes al mediodía, se ha trabajado sobre un perímetro de 80 hectáreas, con un potencial posible de 270, y las prioridades fueron evitar que el incendio se dirigiera a la Vall de Boí y Cavallers (Lleida).

Los Bombers pidieron desde este lunes al mediodía a los excursionistas no acercarse y evitar realizar actividades en la zona del incendio (es una zona sin núcleos de población).