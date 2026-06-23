Los Bombers estabilizan el incendio de Tremp (Lleida)

Incendio de vegetación en el Forat del Graller, en la sierra de Gurp, en Tremp (Lleida)
Incendio de vegetación en el Forat del Graller, en la sierra de Gurp, en Tremp (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 23 junio 2026 18:58
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LLEIDA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han logrado estabilizar este martes sobre las 18.50 el incendio de vegetación de Tremp (Lleida), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Han trabajado 12 dotaciones terrestres, 4 helicópteros y 3 avionetas porque el fuego se ha declarado en una zona de "muy difícil acceso".

Además, con el helicóptero han helitransportado al personal en la zona del fuego.

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