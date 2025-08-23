Los Bombers estabilizan un incendio de vegetación forestal en Roda de Berà (Tarragona)

Incendio de vegetación en Roda de Berà (Tarragona) mientras este estaba activo - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado un incendio de vegetación forestal en Roda de Berà (Tarragona) en el que trabajan este sábado por la tarde con 23 dotaciones.

El 112, que ha recibido 227 llamadas por este incendio, ha registrado el aviso a las 15.05 horas, cuando ha empezado a quemar un vehículo y el fuego ha cogido masa forestal, ha informado Bombers en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

Siguen trabajando para rematar puntos calientes con un dispositivo de 17 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos.