Bombers evacua a 150 pasajeros ilesos de un tren de la R11 que ha chocado con un árbol en Girona

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han movilizado siete dotaciones para asistir y evacuar a unos 150 pasajeros que viajaban en un tren de la línea R11 de Rodalies en Sant Jordi Desvalls (Girona), donde el convoy ha chocado con un árbol que ha caído en la vía, a pesar de que nadie ha resultado herido.

Según el cuerpo en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press, el aviso se ha recibido a las 14.52 horas y los bomberos han ayudado a los pasajeros a acceder a los autobuses que se han habilitado para hacer el trayecto por carretera.

Por su parte, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Ferrocat y Renfe ha activado un servicio especial de Avant entre Barcelona Sants y Figueres (Girona), así como en el sentido inverso.