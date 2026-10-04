Bombers finaliza la búsqueda del desaparecido de Pineda de Mar (Barcelona) y la retomará este lunes

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han finalizado este domingo después de la puesta de sol el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en Pineda de Mar (Barcelona) tras las fuertes lluvias, con la previsión de retomarlo este lunes a partir de la salida del sol.

Lo ha asegurado este domingo el jefe del Cuerpo de los Bombers, David Borrell, en una comparecencia en la sede del Departamento de Interior junto a la subdirectora general de Coordinación y gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé.

Los bomberos han recibido el aviso a las 8.45 de la mañana después de que un testigo alertara que una persona había caído a la riera que pasa por la localidad y había sido arrastrada por la corriente, y han registrado toda la riera con la colaboración de los Mossos d'Esquadra sin éxito.