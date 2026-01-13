Los Bombers de la Generalitat cierran 2025 con 62.639 actuaciones, un 9% más que en 2024

Archivo - Varios bomberos durante un simulacro de incendio forestal en la montaña de Collserola, a 2 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat cerraron 2025 con un balance de 62.639 actuaciones, una cifra un 9% más alta que en 2024 --cuando fueron 57.436--, y ligeramente a la de 2023, que se cerró con 64.415 servicios.

Durante 2025, los Bombers trabajaron en 18.060 actuaciones por salvamientos, 14.920 incendios urbanos, 13.173 asistencias técnicas, 10.498 servicios derivados de la movilidad y 3.782 incendios de vegetación, informa la organización en un comunicado.

Las comarcas con un número más elevado de servicios realizados fueron las del arco metropolitano de Barcelona, con el Vallès Occidental, el Baix Llobregat y el Barcelonès liderando la lista con 8.534, 5,988 y 5.728 actuaciones respectivamente.

Otras comarcas con un número elevado de actuaciones fueron el Tarragonès, con 2.895; el Gironès, con 2.629, y la Selva (Girona), con 2.594 de servicios, respectivamente.

Los Bombers destacan como días con el "volumen de operaciones más alto" el día del apagón generalizado del 28 de abril (623 servicios), la noche de la verbena de San Juan (1.209) y el 23 de octubre, día con un episodio de fuertes vientos (1.036).

También destacan los dos incendios de vegetación que se produjeron en el mes de julio en Torrefeta i Florejacs (Lleida), donde dos personas perdieron su vida.