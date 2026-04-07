Bombers de la Generalitat participan en sesiones de Endesa sobre riesgos eléctricos

Bombers de la Generalitat durante el programa. - ENDESA

GIRONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat de parques de Girona han participado en varias sesiones técnicas de Endesa sobre riesgos eléctricos, informa la empresa en un comunicado este martes.

En concreto, ha participado efectivos de los parques de Amer, Cassà de la Selva, Girona, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palafrugell, La Pera, Roses, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí y Vall d'Aro.

Ha realizado visitas técnicas en varias instalaciones eléctricas del territorio y 32 jornadas de formación para asegurar que todos los bomberos de los parques participantes pudiesen participar en el programa.

De esta forma, los bomberos tienen la oportunidad de conocer las singularidades de las infraestructuras eléctricas y tener las nociones necesarias para mejorar sus actuaciones en caso de siniestro.

La voluntad es que tengan conocimiento de los elementos que componen cada espacio y de las instalaciones de seguridad de Endesa para optimizar sus operaciones.