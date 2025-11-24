Bombers de la Generalitat suman 27 vehículos ligeros, la mayoría para parques de voluntarios

Archivo - Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio próximo a la AP-7 en Báscara (Girona) en una imagen de archivo - BOMBERS - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Loa Bombers de la Generalitat han incorporado este noviembre 27 nuevos vehículos de 4x4 ligeros en formato de compra que irán destinados, mayoritariamente, a los parques de bomberos voluntarios, informa el Govern en un comunicado este lunes.

Este lote, que ya se está distribuyendo a las Regiones de Emergencia, está configurado por 22 unidades de personal y carga tipo parque (UPC) que se enviarán a los parques de voluntarios y uno de ellos a uno de funcionarios, ubicado en Torroella de Montgrí (Girona), mientras que los otros cinco son unidades de mandos ligeros (UCL), dos para la región de Lleida y tres para la zona Metropolitana Sur.

Los vehículos ligeros de mando son de tipo 'pickup' con una zona de carga separada para transportar todo tipo de material, mientras que los otros cinco serán para los mandos de las regiones, con espacio para material y pizarra que sirvan para desarrollar sus principales tareas.