Bombers levanta el confinamiento y deja volver a los evacuados por el fuego de la Bisbal (Girona)

Vista del incendio de La Bisbal d'Empordà, a 4 de julio de 2026, en Cruïlles-Sant Sadurní de l'Heura, Girona, Cataluña (España). Los Bombers de la Generalitat han conseguido estabilizar durante la madrugada de este sábado el 70% del flanco derecho del inc - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la región de emergencia de Girona de los Bombers de la Generalitat, Jordi Martí, ha anunciado este domingo a las 10.40 horas que se levanta el confinamiento y se permite el retorno de los evacuados por el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona).

En declaraciones a la prensa, ha explicado que la estabilización del incendio avanza "a buen ritmo" y que todo el perímetro se ha estabilizado.

Podrán volver los vecinos de la urbanización de Vall Repòs, en Santa Critina d'Aro, y de edificaciones puntuales de Cabanyes que también se habían evacuado.