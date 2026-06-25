Bombers mantiene un dispositivo de extinción en el incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona)

Imagen del incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat está manteniendo un dispositivo de extinción en el incendio forestal en Sant Quirze Safaja (Barcelona), el cual dieron por estabilizado sobre las 20.00 de este domingo.

En un apunte en 'X' este jueves, el cuerpo ha explicado que siguen remojando y revisando los puntos calientes, especialmente la zona del riscal, "de difícil acceso, que es necesario cerrar con línea de agua".

El fuego obligó a confinar la población durante la tarde del domingo, pero una vez estabilizado se levantó dicha restricción.