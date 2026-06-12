Bombers mantiene 9 dotaciones en el dispositivo de búsqueda del menor desaparecido en Roses (Girona)

Archivo - La Policía Marítima de los Mossos d’Esquadra - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat mantienen desde este viernes a primera hora 9 dotaciones del cuerpo en el dispositivo de búsqueda del menor de 16 años desaparecido en Roses (Girona), han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los equipos de emergencia y de rescate buscan desde este jueves al menor después que este miércoles se perdiera con moto de agua tras salir con un grupo en una excursión guiada por Roses (Girona) y ser visto por última vez este miércoles sobre las 21 horas.

El menor estaba con el resto del grupo a la altura de la Almadrava y cala Canyelles y los equipos de emergencia han intensificado la búsqueda en la costa para tratar de encontrarlo.