Bombers no constatan "ningún servicio grave" por las lluvias en Catalunya hasta las 2.30

Una calle del barrio de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat de madrugada - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan durante la noche del sábado al domingo en emergencias por las lluvias para resolver los servicios más urgentes, priorizando los salvamentos de personas, y no constatan "ningún servicio grave".

En un mensaje de X sobre las 3.30, también destacan que revisan puntos inundables con equipos formados por personal de parque y efectivos del GRAE y del GRAF.

Desde el inicio del episodio hasta las 3 de la madrugada han recibido 682 avisos relacionados con la lluvia (151 de ellos de 2.00 a 3.00): 439 proceden de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, 239 de la Nord, 3 de la de Girona y 2 de la Centre.