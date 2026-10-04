Bombers no constatan "ningún servicio grave" por las lluvias en Catalunya hasta las 2.30

Una calle del barrio de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat de madrugada
Una calle del barrio de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat de madrugada - LORENA SOPENA / Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 4:30
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BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan durante la noche del sábado al domingo en emergencias por las lluvias para resolver los servicios más urgentes, priorizando los salvamentos de personas, y no constatan "ningún servicio grave".

En un mensaje de X sobre las 3.30, también destacan que revisan puntos inundables con equipos formados por personal de parque y efectivos del GRAE y del GRAF.

Desde el inicio del episodio hasta las 3 de la madrugada han recibido 682 avisos relacionados con la lluvia (151 de ellos de 2.00 a 3.00): 439 proceden de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, 239 de la Nord, 3 de la de Girona y 2 de la Centre.

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