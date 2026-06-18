Los Bombers prevén dar por controlado el incendio en Talavera (Lleida) este jueves a mediodía

Imagen de un bosque este jueves tras el fuego en Talavera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat prevén dar por controlado el incendio en Talavera (Lleida) este jueves a mediodía (el cual se da por estabilizado desde las 22.25 horas de este miércoles) han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Han explicado que el cuerpo ha trabajado "intensamente" esta noche en el incendio y que todavía existen zonas que humean en el interior del perímetro a revisar.

El dispositivo de extinción está formado por 13 dotaciones y no está previsto ningún medio aéreo.

Este incendio ha obligado a confinar a la población de los municipios de Pallerols y Ribera d'Ondara y los núcleos de Briançó y els Hostalets (Lleida), donde Protecció Civil ha enviado alertas a los móviles alertando a la población.

Agents Rurals ha detallado que este incendio ha afectado a una superficie aproximada de unas 60 hectáreas, siendo un 90% terreno agrícola y el 10% forestal.