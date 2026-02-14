Bombers recibe 740 avisos por viento en Catalunya desde el viernes por la tarde, sobre todo Tarragona

Valla caída por el viento el jueves en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha recibido 740 avisos por viento en Catalunya desde el viernes a las 19.00 hasta este sábado a las 20.00, informa vía X.

Son 206 en la la Regió d'Emergències Sud, 178 en la de Terres de l'Ebre, 141 en la de Tarragona, 115 en la Nord, 54 en la de Girona, 34 en la de Lleida y 12 en la del Centre.

Catalunya tiene activada alerta del plan Ventcat por fuerte viento.