Bombers recibe 96 avisos hasta las 12 horas por lluvias en Catalunya, 33 de ellos salvamentos

Calle y vehículos cubiertos de barro a causa de las lluvias torrenciales, a 4 de octubre de 2026, en Montornès del Vallès, Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han recibido entre las 10 y las 12 horas de este lunes un total de 96 avisos relacionados con el episodio de lluvias que afecta a Catalunya, de los cuales 33 han sido salvamentos, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Estos avisos se suman a los 103 que los Bombers han recibido entre las 8 y las 10 horas de este lunes, especialmente en el Vallès Oriental (28) y en el Maresme (21), en la provincia de Barcelona.

Además, desde primera hora, diversas dotaciones ligeras del Grupo de Actuaciones Forestales monitoriza los ríos y rieras del Vallès Oriental y el Maresme (Barcelona) para anticiparse al aumento de los caudales.