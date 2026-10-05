Los Bombers retoman la búsqueda del joven desaparecido de Pineda de Mar (Barcelona)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han retomado este lunes a las 08.00 horas la búsqueda del joven desaparecido en Pineda de Mar (Barcelona) tras las fuertes lluvias de este fin de semana, según han informado desde el cuerpo a Europa Press.

Los bomberos recibieron el aviso a las 08.45 horas de la mañana del domingo después de que un testigo alertara de que una persona había caído en la riera que pasa por la localidad y había sido arrastrada por la corriente.

El dispositivo de búsqueda se suspendió este domingo por la noche con la caída del sol y se ha retomado este lunes coincidiendo con un nuevo fuerte episodio de lluvias que mantiene en alerta a diversas comarcas del litoral.