Bombers trabaja con 19 dotaciones en un incendio en un campo de cultivo en Agramunt (Lleida)

Archivo - Camiones de los Bombers de la Generalitat. Foto de archivo. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 19 dotaciones en la contención de un incendio agrícola que quema un campo de cultivo en Agramunt (Lleida).

El aviso se ha recibido a las 14.56 horas de este jueves, y se han activado 17 dotaciones terrestres y 2 aéreas, con el objetivo de estabilizar la parte frontal del incendio, informa el cuerpo en un mensaje en 'X'.

Este mismo jueves los Bombers también trabajan en un incendio en l'Albi (Lleida), que ya está estabilizado, pero ha obligado a cortar la línea de alta velocidad entre Lleida y Tarragona durante casi 3 horas.