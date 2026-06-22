Bombers trabaja en un incendio en el patio de una vivienda en Castellbisbal (Barcelona)

Bombers trabaja en un incendio en una vivienda de Castellbisbal. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat está trabajando en extinguir un incendio que afecta el patio de una vivienda en la población de Costablanca, en Castellbisbal (Barcelona).

El cuerpo ha desplazado hasta el lugar 8 dotaciones terrestres y 1 helicóptero, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha dado a las 15.31 horas, y las tareas de extinción evolucionan "favorablemente", habiéndose ya anclado y rodeado todo el perímetro del fuego.