Bombers trabaja en un incendio de vegetación cerca de la C-147z en Salàs de Pallars (Lleida)

Incendio en Salàs de Pallars (Lleida). - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat está trabajando en un incendio de vegetación agrícola y forestal cerca de la C-147z en Salàs de Pallars (Lleida), que ha obligado a cortar dicha carretera en ambos sentidos.

Tras el aviso al 112 a las 14.55 horas de este jueves, el cuerpo ha movilizado 12 unidades terrestres, 3 unidades aéreas y 42 efectivos, informa en un apunte en X recogido por Europa Press.

El fuego está concentrado alrededor de una granja cercana, donde Bombers centra sus esfuerzos para evitar la propagación.