Bombers trabaja en un incendio de vegetación forestal en Barberà de la Conca (Tarragona)

Incendio en Barberà de la Conca (Tarragona).
Incendio en Barberà de la Conca (Tarragona). - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 12:32
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TARRAGONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat trabaja este sábado en extinguir un incendio de vegetación forestal en Barberà de la Conca (Tarragona), tras recibir un aviso a las 11.34 horas.

Han desplazado hasta el lugar de los hechos 7 camiones, entre los cuales efectivos del Grupo de actuaciones forestales (Graf), 1 helicóptero y 2 avionetas, informa Bombers en un apunte en X recogido por Europa Press.

La prioridad es cortar la progresión del flanco derecho, que es por donde tendría "más potencial", así como trabajar en los focos secundarios fuera del perímetro.

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