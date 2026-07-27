Los Bombers trabajan en un incendio en Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

Incendio declarado en Santa Coloma de Queralt (Tarragona) - BOMBERS

TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han activado 20 dotaciones (15 terrestres y 5 aéreas) por un incendio de vegetación declarado este lunes por la tarde en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso del incendio ha sido a las 17.48 y el fuego afecta a terreno agrícola cerca de vegetación forestal.

Los efectivos están priorizando el flanco izquierdo, que es el que quema con más intensidad, y el dispositivo cuenta con el apoyo de tractores para labrar los campos y con el contingente de bomberos neerlandeses desplegados en el marco del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil de colaboración entre estados.