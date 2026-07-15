Los Bombers trabajan en otro incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan la tarde de este miércoles para apagar otro incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona) con 12 dotaciones terrestres y 3 aéreas.

En un apunte en X recogido por Europa Press, explican que el fuego ha saltado a la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines (Barcelona) y ha lanzado algún foco secundario.

Ante ello, los Bombers están priorizando apagar el flanco izquierdo.