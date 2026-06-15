Bon Preu cerró 2025 con una facturación de 2.611 millones (7,9%+)

Archivo - Un supermercado de Bon Preu - BON PREU - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Bon Preu cerró 2025 con una facturación global de 2.611,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,9% respecto al ejercicio anterior, e invirtió 150 millones en la expansión de su red comercial, informa en un comunicado este lunes.

Estos resultados corresponden a sus tres áreas de actividad: alimentación (establecimientos Bonpreu y Esclat y BonpreuEsclat online), carburantes (bajo la marca EsclatOil), y energía verde, comercializada a través de BonpreuEsclat Energia.

En cuanto a la expansión comercial, la compañía inauguró 3 nuevos establecimientos Esclat en Cunit, L'Ametlla de Mar y Mollerussa, 2 Bonpreu en Barcelona y Matadepera; dos minimercados en Reus y Matadepera, y 4 nuevas gasolineras EsclatOil en La Seu d'Urgell, La Ametlla de Mar, Anglès y Matadepera.

Además, también amplió los puntos de servicio de recogida de la compra online, superando una cobertura de 6 millones de personas, y abrió nuevos centros de recogida online en toda Catalunya, llegando a los 30.

PLAN DE EXPANSIÓN

Para 2026, la compañía sigue con su plan de expansión: ha abierto 4 supermercados, dos Bonpreu en Terrassa y Cervelló; un Esclat en Riera Blanca, en Barcelona, y un Esclat en Badalona; de cara al último cuatrimestre del año planifica abrir un Bonpreu en Cerdanyola y un Bonpreu en el barrio de Sants de Barcelona, y tres Esclats en Sabadell, Castellar del Vallés y Palafolls, estos dos últimos con una gasolinera EsclatOil, y también tiene previsto poner en marcha un EsclatOil con minimercado en Pallejà.

El Grup Bon Preu continúa impulsando su estrategia ESG "con el objetivo de ser un referente de comercio sostenible en Europa" y trabaja en un plan de descarbonización por ser una empresa neutra en 2050.