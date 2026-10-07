Bondia toma posesión como Síndic de Barcelona y defiende el "derecho a vivir bien" en la ciudad

Bondia y Collboni en la toma de posesión como Síndic de Greuges - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha tomado posesión del cargo este lunes tras ser reelegido en julio, y en su intervención ha defendido el "derecho a vivir bien" en la ciudad y ha señalado la vivienda, la IA y el sinhogarismo como sus principales retos.

Ha sostenido que este segundo mandato hasta 2031 supone "la continuación de una aventura" que afronta con ganas e ilusión renovadas y en la que ha asegurado que abordará todos los retos de ciudad que se le planteen.

Ha defendido que construir una ciudad en la que se viva bien pasa por garantizar que no se expulse a los vecinos y que todo el mundo tenga una vivienda digna, y ha añadido que el problema de la vivienda "no es una crisis, es un fallo del sistema".

Se ha marcado como objetivo abordar la que considera "una de las peores lacras de la sociedad", como el sinhogarismo; poner la IA al servicio de las personas, y reforzar la labor de mediación de la Sindicatura con la creación de una oficina dedicada a ello.

COLLBONI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la reelección de Bondia supone la "renovación de una confianza construida con un amplio apoyo institucional" y le ha pedido exigencia, pero también colaboración.

También se ha comprometido a dotar a la Sindicatura de medios humanos y técnicos para mejorar su capacidad de mediación en los conflictos, y ha agradecido su compromiso con el sinhogarismo: "No podemos limitarnos a repetir las mismas repuestas", ha sostenido.