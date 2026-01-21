Bonet afirma que la movilidad en Barcelona sigue con "normalidad" pese a la suspensión de Rodalies

Bonet atiende a los medios este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado que la movilidad en transporte público y privado por la capital catalana este miércoles está transcurriendo con "normalidad", pese a la suspensión del servicio de Rodalies por el accidente de la R4 en Gelida (Barcelona) que ha dejado una víctima mortal.

En declaraciones a los medios ha detallado que en el conjunto de la ciudad, el tráfico ha incrementado un 2%, pero que en corredores de entrada, como las rondas, la Meridiana o la Gran Vía sur, el aumento se sitúa en el 5%, siendo la ronda Litoral dirección Llobregat la más afectada, con un 11%.

"No se nos escapa que hoy es un día complicado y desde primera hora hemos hecho seguimiento de los datos, pero la movilidad esta funcionando con normalidad y se trata de porcentajes normales", ha expresado.

En cuanto al transporte público, ha asegurado que el metro "está funcionando con plena normalidad, con un incremento del 3% que no es significativo", mientras que en el bus ha explicado que los datos oficiales los tendrán al final del día, pero que el comportamiento también está siendo normal, en sus palabras.

Ha remarcado que desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han reforzado distintas líneas de autobuses interurbanos que conectan Barcelona con municipios a su alrededor, al igual que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha hecho lo mismo en sus competencias de transporte.

Finalmente, ha agradecido a la ciudadanía su "paciencia y esfuerzo" por adaptarse a los problemas de movilidad y ha recomendado que se mantenga el teletrabajo en todos aquellos casos que sea posible mantenerlo mientras Rodalies no pueda restablecer el servicio.