Bonvehí (PDeCAT): "Sabemos perfectamente quién son nuestros enemigos y Junts no es"

Ve lentas las conversaciones con Trias: "En una semana tendría que quedar terminado"



BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado que la formación está abierta a establecer alianzas y coaliciones en las próximas elecciones municipales: "Sabemos perfectamente quién son nuestros enemigos y Junts no es".

En una entrevista en 'El Món' recogida por Europa Press este miércoles, ha dicho que "los valores que hacen años que inspiraban las listas de Convergència deben volver" y ha señalado la coalición con la que se presentan junto a Ara Catalunya, Ara Pacte Local, como respuesta.

Ha apuntado que la etapa en que Junts y PDeCAT ocupaban un mismo espacio político "ya ha pasado" y ha considerado que la estrategia de Junts se centra en el Parlament y otras instituciones mientras que la de su formación se encara al municipalismo.

Preguntado por ERC, ha valorado que "no hay manera de hacer estrategias conjuntas" y ha dicho que en el aspecto nacional el PDeCAT está --textualmente-- más cerca de los republicanos.

"UNA SEMANA" A TRIAS

Bonvehí ha calificado de "lentas" las conversaciones con el exalcalde de Barcelona y candidato de Junts, Xavier Trias, sobre el rol del PDeCAT en el proyecto, y le ha pedido una propuesta que vaya mucho más allá de Junts, en sus palabras.

"Nos parece que como mucho de aquí en una semana tendría que quedar terminado. Si no, entenderemos que no hemos podido llegar a un acuerdo y lo tendremos que aceptar", ha aseverado.

En este sentido, ha pedido "saber la fotografía final" para alcanzar el pacto y ha dicho que no quieren --textualmente-- dar apoyo a una lista que esté enmarcada por Junts per Catalunya, al considerar que no es la filosofía de Ara Pacte Local.