Borràs dice que el apoyo de Junts a la Mesa del Congreso no garantiza la investidura de Sánchez

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este jueves que el apoyo de su partido a la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados "en ningún caso garantiza" la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez.

"Si no existe una negociación seria en los términos que hemos explicado siempre: la amnistía para 4.200 personas y la autodeterminación, no habrá investidura. Ya hemos votado 'no' dos veces a Pedro Sánchez como presidente", ha añadido en un tuit recogido por Europa Press.

Coincidiendo con el aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona), ha dicho que el PSOE ha accedido a la creación de una comisión de investigación sobre el 17A no "por iniciativa propia, fruto del más elemental espíritu democrático, sino como condición previa" para apoyar a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol.