Borrell afirma que si la UE comparte ejército dará "un gran paso adelante en integración política"

El presidente del Cidob y exalto representante de la UE para asuntos exteriores, Josep Borrell, junto al conseller de UE y Acción exterior de la Generalitat, Jaume Duch - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, ha afirmado este sábado que si la Unión Europea (UE) crea un ejército común dará "un gran paso adelante en integración política", y ha añadido que este es el momento para incrementar esta integración.

Así se ha expresado en la apertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes de Barcelona, junto con el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y que clausurará el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director del Cidob, Pol Morillas.

Borrell se ha referido así a la posibilidad de un ejército europeo después de que este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara que España está preparada para avanzar hacia un ejército común en la unión, algo que, ha apuntado Borrell, tiene mucho apoyo por parte de la opinión pública en la UE, aunque esta no es la posición de los líderes de los estados porque "saben que el ejército es el último recurso de soberanía".

"¿Es la defensa la fuerza motriz como lo fue la moneda, el euro hace 20 años, o hace más de 20 años? Esa es la pregunta", ha expresado acerca de la integración europea.

ESTADOS UNIDOS

Sobre la posición geopolítica de Estados Unidos y la administración del presidente, Donald Trump, ha sostenido que la OTAN "ha sufrido un debilitamiento interno sin precedentes debido a la agresividad del presidente Trump con respecto a algunos de sus aliados".

En este sentido, ha hecho referencia a la guerra en Irán y Oriente Medio y ha recordado que no es el primer conflicto en el que algunos países europeos rechazan una ofensiva estadounidense en el extranjero, como la invasión de Irak en 2003, y ha añadido que la actual posición de Trump obliga a los europeos a pensar sobre su propia defensa.

"Hemos estado viviendo durante mucho tiempo bajo el paraguas americano. Y algunos de nosotros, a algunos europeos, nos gustaría mucho seguir viviendo bajo el paraguas americano. Siempre y cuando el paraguas esté abierto", ha sostenido.

DESAFÍO "EXISTENCIAL"

En este sentido, ha asegurado que Europa tiene por delante un desafío que no es solo técnico o financiero sino que es "existencial, político y cultural", por lo que, señala, Europa no se puede permitir permanecer vulnerable o excesivamente dependiente.

Ha dicho que este cambio respecto a las relaciones transatlánticas supone un "cambio radical" en el paisaje político y ha añadido que, actualmente, hay serias dudas al respecto de la credibilidad de la OTAN.