Borrell lamenta el papel de la UE en el conflicto en Gaza y pide que "se involucre más"

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cidob y ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, ha lamentado este sábado que la UE no esté jugando un papel en el conflicto en Gaza y ha pedido que "se involucre más".

Así se ha pronunciado en la apertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes en Barcelona, junto con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y que clausurarán el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el director del Cidob, Pol Morillas.

"Hoy no somos relevantes", ha lamentado Borrell, que ha sostenido que quien está liderando una posible paz entre Israel y Palestina es Estados Unidos, pero a partir de unas bases que son muy difíciles de aceptar, a su juicio.

