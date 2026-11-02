Borrell ve "imperativo" que América Latina se integre a nivel interno y refuerce lazos con la UE

El presidente del CIDOB, Josep Borrell, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Foro World in Progress Barcelona 2026, organiz - David Zorrakino - Europa Press

Salazar-Xirinachs (CEPAL) aboga por instituciones fuertes y gobernanza efectiva en Latinoamérica BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cidob, Josep Borrell, ha afirmado que es "imperativo" que América Latina se integre política y económicamente a nivel interno, porque ve una falta de estrategia de la región que cree que la debilita, y también ha abogado reforzar los lazos comerciales entre estos países y la UE.

Lo ha dicho este lunes en Barcelona, en su intervención en Barcelona el foro World in Progress (WIP) de Prisa, en una mesa redonda junto al secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs; el profesor de Sciences Po y miembro del consejo internacional del Centro Brasileño para las Relaciones Internacionales (CEBRI) Victor do Prado, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, que ha moderado la charla.

Borrell ha afirmado que esta integración entre países latinoamericanos no se puede construir desde fuera, por lo que ve el sector institucional como el más vulnerable y necesario: "Eso tiene que ser algo absolutamente endógeno. Y allí se juegan no ya la seguridad, la soberanía. Porque los problemas de seguridad en muchos países latinoamericanos ya afectan a la soberanía del país".

En este ámbito ha sostenido que Europa debe colaborar con América Latina: "Si no lo hacemos nos contaminará a nosotros", ha apuntado, explicitando que la UE debe ayudar a los países latinoamericanos para paliar la falta de crecimiento y la desigualdad, además de insistir en la necesidad de instituciones para evitar, apunta, una violencia descontrolada.

Según Borrell, Europa presume de su relación comercial con estos estados "pero a la hora de la verdad, solamente el 9% de las exportaciones de América Latina van a Europa", y ha dicho que aceptar que todos los productos de esta región del mundo que entren a Europa estén libres de aranceles plantearía problemas sectoriales pero sería un poderoso mensaje político.

MINERALES CRÍTICOS

El también ex alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior ha subrayado que la UE lanzó su integración sobre la base del comercio del carbón y el acero y cree que Latinoamérica puede poner la base de su integración en los minerales críticos: "Empiecen integrándose por el litio, por la electricidad y por la agricultura y la integración política vendrá después", ha recetado.

Sobre esta cuestión, ha detallado que el 70% de los recursos minerales de la región se exportan sin ser refinados, por lo que no se genera valor añadido y se dan dinámicas "extractivistas", algo que, remarca, también ocurre con el procesamiento de datos, que se exportan gratis porque prácticamente no hay centros para su procesado.

SALAZAR-XIRINACHS

Salazar-Xirinachs ha explicado los puntos determinantes del informe de la CEPAL de 2026 sobre las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe y ha lanzado un mensaje de "optimismo" sobre las posibilidades económicas de la región, aunque ha advertido de que no se puede dejar actuar simplemente a la mano invisible del mercado, sino que hacen falta instituciones fuertes y gobernanza efectiva.

En su diagnóstico de la situación global, ha apuntado que el mundo es más complejo y que se han generado "rupturas" como, señala, la pérdida de reglas internacionales, aunque ha recordado que América Latina tiene activos importantes, citando los recursos naturales; la capacidad productiva con sectores modernos y el 'soft power' en ámbitos como la música, el arte y la literatura.

Incidiendo en la situación internacional ha pedido evitar los "alineamientos rígidos" en la región, y ha añadido que el nuevo contexto ha creado incentivos para diversificar las alianzas, por lo que cree que si hay más integración y se amplían alianzas comerciales se pueden producir avances.

Sobre la integración latinoamericana ha destacado el papel de las instituciones pero también del sector privado, y ha puesto como ejemplo la situación de Centroamérica y las "inversiones cruzadas" en estos países, pese a la diversidad política.

DO PRADO

Do Prado ha situado el foco en la situación de Brasil explicando que es un país con una economía importante, una gran población y superficie y diversidad de recursos naturales, y ha defendido que esto no lo quiere proyectar al mundo de manera "agresiva" sino contribuyendo a una América Latina más fuerte.

En este sentido, tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, ha dicho que pese a que se puede pensar que Brasil está políticamente aislado en la región "hay intereses que se mantienen y el rol de las empresas es importante".

Ha planteado que la relación con México puede ser importante y ha advertido que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur está generando "un sentimiento de frustración" del lado de Brasil.