Bosch anuncia que los Presupuestos catalanes destinarán 42,8 millones a cooperación

Publicado 17/01/2019 15:53:37 CET

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, ha anunciado este jueves que, si el Govern saca adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2019, el Govern destinará 42.800.000 euros a la cooperación para el desarrollo.

Durante su primera comparecencia en el Parlament en la Comisión de su ramo, ha advertido a los grupos de que en caso de que no haya acuerdo para dar luz verde a las cuentas catalanas la inversión en cooperación para el desarrollo será de 36.500.000, cuando en 2017 se invirtieron 30.207.046, y en 2018 se prevé cerrar su inversión en 32.150.905 millones de euros.

"Si aprobamos los Presupuestos podremos ser más solidarios, si no, no tanto. Pero sea como sea nos comprometemos a poder hacer el máximo en cooperar", y ha recordado a los grupos parlamentarios que con esas cifras no alcanzan el 0,7% Presupuesto en cooperación que pide la ONU para acabar con las desigualdades, pero que, con las cuentas aprobadas se acerca, por lo que ha pedido a los diputados ser consciente de ello.