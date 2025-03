Bravo (PP) sobre las relaciones con Junts: "Si quitamos la parte más ideológica, 2 más 2 son 4"

Asegura que Feijóo ha demostrado querer un Pacto de Estado en defensa y que Sánchez no lo quiere

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha afirmado sobre las relaciones de su partido con Junts, especialmente en aspectos económicos, que si no se tiene en cuenta la parte "más ideológica, 2 más 2 son 4".

Lo ha dicho este viernes durante un coloquio en el Círculo Ecuestre en el que, preguntado por si el apoyo mutuo a medidas en materia económica es el principio de una gran amistad, ha defendido que intentan "presentar propuestas que sean para mejorar", y que están encantados de que prosperen.

"Nosotros tenemos un proyecto de país. Creo que intento trasladarles algunas ideas. Desde vivienda, energía, financiación... Todo lo que vaya en esa línea, nosotros estamos encantados. Y si lo dice otro, lo apoyamos. Y si lo decimos nosotros, intentamos que lo apoye", ha expresado.

Ha reconocido sus diferencias en otros temas, "por eso no gobernamos", ha apostillado, pero ha considerado la rebaja del impuesto de sociedades a las pymes presentado por Junts era una buena idea y suponía un ahorro a las empresas, por lo que lo apoyaron.

Ha dicho que hay planteamientos, como la financiación singular o la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, que no comparten: "Si usted me pregunta si nos parece bien que algún partido independentista esté haciendo este discurso, no nos parece bien. Es que no estamos de acuerdo. Si no, seríamos el mismo partido. Ahora, creo que entenderse es necesario".

"NO LO QUIERE LLEVAR AL CONGRESO"

Sobre el aumento de gasto militar, Bravo ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha demostrado que quiere un pacto de estado en materia de defensa, pero que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no lo quiere: ""o nos tenemos que quedar con las palabras, sino con los hechos".

"No nos ha dicho cómo lo va a invertir. No nos ha dicho cuándo lo va a invertir. No nos ha dicho en qué lo va a invertir. No nos ha dicho cómo lo piensa hacer. Y lo que parece claro es que no lo quiere llevar al Congreso. Es verdad que Sánchez no miente. Dijo que gobernaría con o sin el Parlamento. Lo está aplicando", ha añadido.

GUERRA ARANCELARIA

Respecto a la política arancelaria de la nueva administración de los Estados Unidos, ha valorado negativamente entrar en una dinámica de conflicto continuo, en sus palabras, y ha reclamado inteligencia y diplomacia: "Yo creo que no hay que aceptar todo lo que nos digan desde la administración americana, creo que no es el camino. Tampoco el camino es insultar a la administración americana".

Preguntado por si China debe ser un nuevo aliado comercial, ha dicho que "hay mercados que también se deben explorar", y ha pedido reforzar la industria europea, en la que cree textualmente que España puede tener una posición superdestacada.