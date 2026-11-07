'Broken English' y 'Kiro', películas premiadas en el festival In-Edit 2026

Proyección en el festival In-Edit - IN-EDIT

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Broken English', de Jane Pollard y Iain Forsyth, ha ganado el premio a Mejor Largometraje Documental Musical Internacional del festival In-Edit, mientras que 'Kiro', de María Yáñez, ha sido reconocido como Mejor Largometraje Documental Musical Nacional.

La 26 edición del certamen también ha reconocido a 'Is That All There Is?', de Kelli Miller, como Mejor Cortometraje Internacional, y a 'El Perla', de Marta Busquets, como Mejor Cortometraje Nacional, informa la organización este sábado en un comunicado.

La película 'Celtic Utopia', de Lars Lovén y Dennis Harvey, ha recibido una mención honorífica, y el videoclip de la canción de Triquell 'Em torno boig', dirigido por Dardo Sedante, se lleva el premio Apolo al Mejor Vídeo Musical.

"DISPOSITIVO DISRUPTIVO"

De 'Broken English', el Jurado Internacional destaca su "dispositivo disruptivo y transgresor que consolida una expresión artística propia" y valora un equilibrio perfecto entre sus valores intrínsecos y el trato íntimo de un personaje mítico de la historia de la música contemporánea, Marianne Faithfull.

El Jurado Nacional ha considerado acertada la elección del personaje de 'Kiro', cantante gallega que "desafió imposiciones familiares y sociales, que decidió cantar en gallego pese a la poca complicidad de la industria musical".

'Is That All There Is?' ha ganado en su categoría por "ser una radiografía del 'do it yourself', de las comunidades de grupos 'infraunderground', del no-éxito y de la magia de la comunidad", mientras que 'El Perla' ha sido reconocido por ser el retrato de un antihéroe entrañable y del músico vocacional como antídoto contra la realidad.

Desde este sábado hasta el 22 de noviembre, 15 películas de la programación de este año están disponibles en línea en la plataforma CaixaForum+.