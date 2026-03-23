Brufau (Repsol) ve una "buena señal" el fin de los ataques de EE.UU. a centrales energéticas en Irán

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, en una entrevista en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya' este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha afirmado que es una "buena señal" que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, haya ordenado este lunes posponer durante 5 días los bombardeos a centrales eléctricas de Irán tras mantener conversaciones con Teherán.

Lo ha dicho en una entrevista en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, en la que ha afirmado que la noticia es "enormemente importante" para reducir los efectos del conflicto en la economía y la sociedad.

"Es una muy buena señal, pone una fecha y creo que se va a cumplir", ha añadido Brufau, que ha esperado que más pronto que tarde se acaben las hostilidades de EE.UU. en Oriente Próximo ya que, en caso de persistir, supondrían retirar del mercado un 15% de la producción de hidrocarburos del planeta.

RENOVABLES

Brufau también ha señalado que, actualmente, "el mundo consume el doble de energía que hace 50 años" y que, de todo este consumo, el 80% sigue siendo de hidrocarburos, por lo que prevé que en los próximos 50 años la situación siga siendo la misma si no se cambia la matriz energética.

En este sentido, ha lamentado que se hable de cambiar el modelo en plena guerra: "¿Tenemos que esperar a una crisis para cambiar algo que dura desde siempre?", ha preguntado el presidente de Repsol, que cree que, por ahora, la transición energética no va de sustituir sino de complementar.

"El crecimiento de la energía ojalá venga de las renovables, pero la base de la energía que necesita el planeta está basada en los hidrocarburos", ha añadido.

PRECIO DE LA GASOLINA

Al preguntársele si espera una subida del precio de la gasolina en los próximos años, el presidente de Repsol ha asegurado que "el sector está preparado" para producir combustible al mismo precio que el actual hasta finalizar reservas.

"Este es un negocio que en el que, en circunstancias normales, no tiene que tener fluctuaciones de precio", ha señalado Brufau, que ha recordado que según las previsiones internacionales, debería haber reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años.

VENEZUELA

Al preguntársele por la situación de Venezuela tras la operación militar estadounidense que acabó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, ha afirmado que se trata de una "gran oportunidad" para el país, en el que Repsol es el segundo operador de hidrocarburos.

"El país va a ir a mejor sin lugar a dudas", ha considerado Brufau, que ha recordado que la empresa lleva trabajando en Venezuela desde hace años, donde cuenta con una gran infraestructura y espera triplicar su producción de gas tras firmar un acuerdo con el ejecutivo venezolano este mismo marzo.