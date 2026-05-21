Brustenga (Industria) dice que el objetivo es que España sea "el primer productor" europeo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Europa Press

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Industria, Jordi Garcia Brustenga, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es que España sea "el primer productor de Europa" del sector automovilístico en un periodo de tres años.

Lo ha dicho este jueves en la presentación en Catalunya del Plan España Auto 2030, en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, y el presidente de Anfac, Josep Maria Recasens.

Brustenga ha celebrado que el plan presentado sea un acierto, ya que "ha sido una señal a la sociedad, a las empresas, a los inversores chinos, a la Unión Europea" para impulsar el vehículo eléctrico.

El secretario de Estado ha explicado que ya ha tenido algunos impactos y ha añadido que antes del próximo verano estarán las ayudas del Plan Auto +, la continuación del Plan Moves III.

En todo caso, ha celebrado que España ya ha superado el 20% de ventas de vehículos eléctricos y que se está logrando "que la demanda tire" de la electrificación del parque de vehículos.

Además, ha puesto en valor que los cinco grupos que ya estaban presentes en España se han reconvertido hacia la electrificación, así como el aterrizaje de grupos automovilísticos chinos en España.

HAUPT

Haupt ha definido el Plan Auto 2030 como "un paso muy importante" para acelerar el cambio, impulsar la movilidad eléctrica y consolidar a España como líder en la electrificación en Europa.

Sin embargo, ha dicho que "es imprescindible" que el plan se traduzca en medidas concretas, y ha subrayado que responde a las necesidades del mercado con soluciones que ha definido de prácticas, directas y eficaces.

Ha dicho que el mercado pedía estabilidad, confianza y sencillez, y que se ha priorizado a los modelos eléctricos, económicos y fabricados en Europa.

"Ahora es momento de mirar al futuro y no podemos detenernos", ha afirmado el ejecutivo, que ha asegurado que España tiene todo lo necesario para diseñar la movilidad del futuro.

RECASENS

Recasens ha explicado que la transformación que vivirá el sector automovilístico en los próximos años será "más rápida e impactará más profundamente" de lo que se imagina en la actualidad.

Ha apuntado que el sector "está acostumbrado a competir", pero que nunca había tenido tantos retos simultáneos, en referencia a la descarbonización, las crisis geopolíticas o las crisis de materiales, entre otras.

Sobre el plan, ha dicho que es "integral, holístico e inclusivo", y que permite planificar, incentivar e impulsar tanto la demanda como la oferta de vehículos eléctricos.

En todo caso, ha subrayado que el sector debe aumentar las inversiones en electrificación, algo que tensionará sus cuentas por el aumento de las amortizaciones, y que estas inversiones se deben hacer en intangibles, que son los que permiten aumentar la productividad.