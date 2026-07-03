Bryan Adams abre este viernes el Cap Roig Festival (Girona) que tendrá a Rick Astley y Anastacia

Cartel del Cap Roig Festival 2026 - CAP ROIG FESTIVAL

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 26 Cap Roig Festival, que se celebra en Calella de Palafrugell (Girona), abrirá este viernes con el cantante y guitarrista canadiense Bryan Adams una edición que contará con Rick Astley, Amaia, Diana Krall, Miki Núñez, Anastacia, Mika, Rosario, Miguel Ríos, Café Quijano y Taburete.

El festival ha vendido en la víspera de su inicio más de 33.300 entradas, lo que representa el 73% del aforo total, y 3 de los 22 conciertos programados ya han agotado entradas: Bryan Adams, Rosario y Rick Astley.

Cap Roig destinará parte de la recaudación de cada espectáculo a tres entidades sociales de Girona y el Baix Empordà --Fundació Privada Oreig, Viu Autisme y Centre El Puig-- para apoyar proyectos centrados en la atención, la inclusión y el acompañamiento de personas vulnerables.

Tras el concierto de Bryan Adams que abrirá el festival, actuarán Víctor Manuel (10 de julio), Anastacia (11 de julio), Amaia (17 de julio), Rick Astley (18 de julio), Café Quijano (24 de julio) y Diana Krall (25 de julio).

La programación continuará en agosto con Miki Núñez (1 de agosto), Taburete (2 de agosto), Juan Diego Flórez (4 de agosto), Valeria Castro (5 de agosto), Lax'n'Busto (6 de agosto), Pablo López (7 de agosto), 'El fil invisible' (10 de agosto) y Rosario (11 de agosto).

Completarán el Cap Roig Festival Malú (13 de agosto), 31 FAM (14 de agosto), Luz Casal (15 de agosto), Ana Torroja (17 de agosto) y pondrá el cierre Miguel Ríos el 18 de agosto.

El presidente del Grup Clipper's y director del Cap Roig Festival, Juli Guiu, ha asegurado que el festival ofrece una programación "diversa y de gran calidad, capaz de reunir a artistas nacionales e internacionales en un entorno único".