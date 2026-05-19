El BSC-CNS y el Departamento de Energía de EEUU acuerdan la cooperación en ciencia y tecnología

Foto de familia tras la firma del acuerdo en el BSC este martes
Foto de familia tras la firma del acuerdo en el BSC este martes - RECERCA I UNIVERSITATS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 19 mayo 2026 15:00
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BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, en representación del Govern, ha suscrito este martes un acuerdo de intenciones para impulsar la colaboración científica y tecnológica entre el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Según informa la Conselleria en un comunicado, el acuerdo ha sido firmado también por el Gobierno, a través del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; el BSC-CNS, representado por su director, Mateo Valero, y la Administración de Estados Unidos, por medio del subsecretario del Departamento de Energía, Darío Gil.

El documento de colaboración recoge que las diferentes partes coinciden en que la investigación científica y la innovación tecnológica representan "un impulso al progreso y la prosperidad a escala mundial, especialmente crucial ahora en un marco de creciente competencia por el dominio tecnológico global".

El acuerdo, adoptado en la sede del BSC-CNS, también contempla que las instituciones firmantes se esforzarán por ampliar y reforzar la colaboración entre los laboratorios en áreas tecnológicas "críticas": se pone especial foco en la promoción de la investigación conjunta, el intercambio de investigadores y las infraestructuras compartidas y alianzas público-privadas.

Según indica el Departament, el anuncio de esta colaboración "subraya el compromiso compartido para dar forma al futuro de la innovación de próxima generación" y garantizar que los ciudadanos se beneficien de estas inversiones.

Los firmantes se han comprometido también a apostar por sinergias enfocadas en el progreso en innovación, "compartiendo conocimientos que van desde la computación de alto rendimiento hasta las tecnologías cuánticas".

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