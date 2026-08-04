El BSC impulsa 21 proyectos para anticipar fenómenos climáticos extremos mediante supercomputación

Archivo - Ordenador cuántico de MareNostrum Ona en el interior de las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) impulsa 21 proyectos para anticipar y afrontar fenómenos climáticos extremos mediante el uso de la supercomputación, según ha informado este martes en un comunicado.

El centro ha explicado que estos proyectos buscan mejorar el conocimiento sobre incendios forestales, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales e inundaciones con el objetivo de facilitar información útil a administraciones, servicios de emergencia, empresas y ciudadanía.

Entre las iniciativas destacan EUBURN-RISK, que desarrolla una herramienta para simular la propagación de incendios y del humo, MEDEWSA, centrado en generar alertas tempranas sobre fenómenos extremos mediante inteligencia artificial, y PRISMAS, que analiza el impacto de estos riesgos sobre las infraestructuras energéticas.

El BSC también participa en proyectos sobre los efectos del cambio climático en la salud, como IDAlert e IDExtremes, dedicados a anticipar enfermedades sensibles al clima, e impulsa en Catalunya el proyecto CLIMATICAT, que estudia el impacto de estos fenómenos sobre la salud física y mental de la población.

El centro ha destacado que infraestructuras como MareNostrum 5 permiten procesar grandes volúmenes de datos meteorológicos, ambientales y socioeconómicos para ejecutar simulaciones complejas, prever el impacto de fenómenos extremos y desarrollar herramientas que contribuyan a reducir riesgos y mejorar la adaptación al cambio climático.