El BSC lidera un proyecto europeo para fortalecer la cooperación en IA con Latinoamérica

Archivo - Ordenador cuántico de MareNostrum Ona en el interior de las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center, en la Plaza Eusebi Güell, a 28 de mayo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) lidera el proyecto financiado por la UE EU-LAC Supercomputing Network for AI que buscar mejorar la interoperabilidad de los recursos de supercomputación entre América Latina y Europa y acelerar la competitividad de la inteligencia artificial (IA) y la supercomputación en ambas regiones.

El proyecto, coordinado por el BSC, se enmarca en la estrategia Global Gateway de la UE y forma parte de la Alianza Digital UE-América Latina y Caribe, puesta en marcha en marzo de 2023, informa el BSC este lunes en un comunicado.

Incluye un amplio programa de formación y escuelas de verano y el BSC aportará su experiencia de más de 20 años de colaboración con instituciones de América Latina y el Caribe, así como su trayectoria de formación de investigadores en supercomputación e IA.

El director del BSC, Mateo Valero, ha afirmado que EU-LAC nace de más de dos décadas de trabajo conjunto y de la convicción de que "la supercomputación y la IA son más útiles cuando se desarrollan entre todos", y ha añadido que deben incluir las lenguas y diversidad de las sociedades.

IA INCLUSIVA

Esta apuesta por una IA inclusiva y representativa de la diversidad de ambos lados del Atlántico se reflejará en el Foro Digital Iberoamericano, que se celebra este martes en Madrid, y en la que Valero ofrecerá una ponencia.

El proyecto promoverá el desarrollo de aplicaciones de IA más eficientes y con una menor huella de carbono y un menor consumo de agua, modelos de lenguaje adaptados al español de América Latina y al portugués de Brasil, simulación en alta resolución de terremotos y tsunamis o el impacto del cambio climático en la producción de café.

Con México y Brasil, el BSC comparte una agenda común en IA, modelos de lenguaje y gemelos digitales, con la formación de talento como uno de sus pilares: en México apoya el desarrollo del futuro supercomputador Coatlicue y en Brasil colabora con el Laboratorio Nacional de Computación Científica.