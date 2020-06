Buch afirma que no hay límite máximo de personas en las reuniones por San Juan

Sobre la agresión racista en Manresa (Barcelona): "No porque alguien haga mal su trabajo significa que el sistema no funciona"

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmado este domingo que no hay límite máximo de personas en las reuniones por la verbena de San Juan, pero ha pedido que se cumplan las medidas de seguridad y protección contra el coronavirus: distanciamiento social, mascarilla y lavado de manos.

En una entrevista del canal 324 recogida por Europa Press, ha dado este mensaje: "En tu casa puedes hacer lo que creas oportuno, pero intenta garantizar estas medidas sencillas".

Aun así, ha recordado que las reuniones en la calle son sancionables si no se cumplen estas medidas, ya que la Generalitat ha optado "por una regulación mínima pero que garantice la protección y autoprotección".

Las sanciones "irán en función de la medida que se haya saltado, de cuál es el incumplimiento o el grado de incumplimiento, o de si se repite".

MULTAS DURANTE LA ALARMA

La Generalitat prevé que algunas de las multas que se pusieron durante el estado de alarma sean recurridas, ha explicado Buch: "Es un derecho que tenemos los ciudadanos, una vez nos sancionan podemos presentar un recurso y dar explicaciones".

En total se han puesto unas 140.000 multas en Catalunya durante el confinamiento, por lo que han ampliado el personal del cuerpo para hacer frente a esta situación.

En cuanto a la movilidad, ha explicado que hasta este domingo no se ha notado un repunte: "Nos hemos preparado para afrontar una movilidad muy elevada que al final no ha sido así", y ha informado de que se mantendrán los 1.400 controles previtos.

Preguntado por la paga extra para los cuerpos de los Mossos d'Esquadra, los Bombers de la Generalitat y Protecció Civil, ha dicho que la Conselleria de Economía "está buscando el encaje para que se cumpla esta petición", que se está gestionando.

AGRESIÓN RACISTA Y 1-O

Sobre la presunta agresión racista agentes de los Mossos a un joven negro en Manresa (Barcelona), ha asegurado que están a la espera de que el juez resuelva para aplicar el castigo oportuno, pero que "por lo que hay en el audio no hay otra solución que aplicar una sanción grave".

Aun así, no considera que este asunto obligue a realizar reformas estructurales del cuerpo de los Mossos: "No porque alguien haga mal su trabajo significa que el sistema no funciona", y ha opinado que Interior en general está en el ojo del huracán, en sus palabras.

Además, ha detallado que la policía catalana tiene previsto publicar el 29 de junio una auditoría interna sobre su actuación durante las protestas de octubre de 2019 por la sentencia del 1-O, y ha informado de que la violencia por parte de los manifestantes "también forma parte de este análisis".

ELECCIONES AL PARLAMENT

Ha defendido que durante un proceso electoral el Govern se paraliza, por lo que este no es --a su entender-- el mejor momento para ir a las urnas: "Si ahora nos ponemos en modo elecciones, estamos en funciones y más pendientes de quién gana las elecciones, es evidente que no pensaremos en cómo hacer frente" al coronavirus.

Ha asegurado que JxCat "está preparado cuando haga falta" para ir a los comicios, y ha rechazado presentarse como candidato del partido.