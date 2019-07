Buch sobre el área de seguridad de Presidencia: "Ni es guardia pretoriana ni lo será"

Publicado 22/07/2019 19:37:49 CET

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha defendido este lunes el Área de Seguridad Institucional (ASI) para dar seguridad a los presidentes de la Generalitat, expresidentes y consellers o conselleras de Presidencia: "Ni es guardia pretoriana como dicen ustedes ni lo será".

En una comparecencia en la Comisión de Interior del Parlament, Buch ha cargado contra los grupos que se refieren a esta área como guardia pretoriana: "Es como si yo les llamara los 'Locos del Cannonball", en referencia a una película estadounidense de 1981.

Buch ha destacado que la ASI copia "exactamente" el modelo de seguridad que tiene el presidente del Gobierno central y es un modelo que funciona desde hace muchos años, y ha resaltado que ni el director general de los Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, ni otros cargos políticos han intervenido en el proceso selectivo de sus integrantes.

"¿Por qué lo que funciona en el Estado español no lo podemos aplicar?", ha replicado Buch a los diputados de la comisión que le han pedido explicaciones sobre la creación en enero de esta nueva área, como Jean Castel (Cs), Carles Castillo (PSC) y Esperanza García (PP).

"¿Cómo le explicarán a los catalanes que lo que sirve para el presidente de España no sirve para el presidente de Catalunya?", ha insistido Buch, lamentando que por qué Catalunya no puede tener un área similar a la de la Presidencia del Gobierno, como también tienen la Comunidad Valenciana y la de Madrid.

También ha respondido que la ASI se crea a propuesta de la Conselleria de Interior con aceptación de la Presidencia, y se puso en marcha el 17 de junio, actualmente tiene 75 integrantes y depende orgánicamente de la Dirección General de la Policía de Catalunya y funcionalmente de Presidencia.

Ha explicado que no comportará más gasto del capítulo de personal porque son agentes que estaban en el Área de Escoltas, y ha resaltado que no se crea esta área porque haya un incremento de riesgo contra el actual presidente, Quim Torra: "Es un cambio de modelo, no es que haya más riesgos".

EDUARD SALLENT

Buch también ha dado explicaciones sobre la designación del comisario Eduard Sallent como nuevo jefe de los Mossos: ha dicho que tras un proceso de estabilización del cuerpo liderado por su antecesor, Miquel Esquius, ahora quieren "un salto" en el cuerpo que debe liderar un comisario de nueva generación.

Ha defendido que en el proceso de selección se ha cumplido la Ley de la Policía de Catalunya "escrupulosamente", que se ha hecho a través de una convocatoria pública, y ha recordado que la selección de comisarios es de libre designación.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En la comisión, el diputado de Cs Jean Castel ha cargado contra la "dedocracia" en el nombramiento de Sallent como nuevo jefe y ha pedido explicaciones sobre el proceso de selección, reclamando más luz en la gestión del departamento.

Asimismo, ha preguntado si miembros de la ASI han dado cobertura al expresidente Carles Puigdemont en Waterloo "aunque sea sin arma y de manera libre y personal".

Desde las filas del PSC, Carles Castillo le ha inquirido por qué han cambiado el Área de Escoltas si funcionaba y le ha afeado la falta de transparencia y que haya impulsado una estructura "causando otro terremoto interno" porque la plantilla no está de acuerdo con su creación, según él.

La diputada popular Esperanza García también ha hecho hincapié en cuestionarle si darán seguridad a otros "huidos de la Justicia" o si estos agentes tienen complemento de destino, y Marc Parés, de los comuns, le ha reclamado procesos más públicos y transparentes.