Budó (ACM) reclama soluciones de financiación local que no pasen por la "subida de impuestos"

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Meritxell Budó. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha pedido buscar soluciones de financiación local que no pasen por la "subida de impuestos".

"El sistema te empuja a subir impuestos, pero tú debes ser consciente de cómo tenemos de cosida a impuestos a la población de Catalunya. No sé si podemos subir más los impuestos a los ciudadanos", ha dicho en una entrevista concedida a El Periódico recogida por Europa Press este domingo.

Budó ha defendido que la financiación local debe resolverse "de manera estructural" y no puede ir solo vinculada a la política de un Govern o del Estado, por lo que reivindica que se trate a la administración local como un actor mayor de edad.

Así, ha lamentado que los municipios estén "constantemente" tutelados y no puedan generar déficit pese a que, asegura, han demostrado que son las administraciones que mejor gestionan.

En este sentido, ha explicado que se están teniendo conversaciones con el Govern sobre una ley de financiación de los gobiernos locales, aunque esto "en muy buena parte" depende también del Gobierno y con una ley catalana, advierte, tampoco se resolverá el problema.

TASA DE RESIDUOS

Por otra parte, se ha referido a la tasa de residuos que , afirma, está suponiendo un problema "sobre todo para los ayuntamientos que todavía no han podido hacer el trabajo de poner una tasa justa".

"Es un problema porque a nadie le gusta pagar impuestos, y menos en este país. En todo caso, no debemos olvidar que esta tasa da cobertura a todo aquello que tiramos y generamos nosotros mismos. El día que dejemos de generar tantos residuos probablemente la tasa se pueda ajustar de una manera distinta", ha dicho.

VIVIENDA

Preguntada por la situación de la vivienda ha afirmado que este es el principal problema de Catalunya y también a nivel europeo: "Tenemos un problema real de acceso a la vivienda y, sobre todo, de falta de vivienda pública. El parque público es muy minoritario y las instituciones tenemos que apostar para revertir esta situación y hacerlo rápido", ha sostenido.

Ha defendido que esta situación sólo se revertirá si hay una verdadera voluntad de cooperación público-privada, y cree que los ayuntamientos tienen el "doble reto" de planificar y facilitar la construcción y, a la vez, preservar la identidad de los municipios.

Sobre el padrón municipal ha dicho que debe regularse para evitar el "fraude de padrón" que, apunta, está muy instaurado en los municipios.