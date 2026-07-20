Un bus conectará Guissona y Cervera (Lleida) desde septiembre

Imagen de la presentación de la línea. - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Territori de la Generalitat pondrá en marcha en septiembre una nueva línea regular de autobús para conectar Guissona y Cervera (Lleida), informa un comunicado del Govern este lunes.

La línea 502 hará 12 viajes diarios de ida y 12 de vuelta de lunes a viernes laborables con una frecuencia de paso de 60 minutos y un trayecto de unos 22 minutos.

La ruta dará servicio también a Tarroja de Segarra y Torrefeta, sumando paradas en la estación de tren de Cervera, Tarroja, Torrefeta (Lleida) y los puntos de la Plaça de la Plana y la Rambla dels Segadors / Jeroni Ferrer en Guissona.

La línea supondrá una inversión de unos 215.000 euros anuales, estará gestionada por la empresa concesionaria La Hispano Igualadina (Monbus) y los billetes se integrarán en el sistema de la Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM Lleida).

El proyecto se enmarca en la segunda fase del Pla de Xoc para la mejora de las comunicaciones interurbanas en autobús.

PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA

La directora de Transportes y Movilidad, Susi López, ha presentado la nueva conexión este lunes en Guissona junto a los alcaldes de Cervera y Guissona.

López ha explicado que "es un ejemplo de los resultados del segundo Pla de Xoc: más frecuencias, mejores conexiones y una oferta de transporte público más útil".

Ha añadido que la nueva conexión acercará el servicio de Rodalies de Lleida a la comarca, reforzará Cervera como un "punto clave de trasbordo" y facilitará los desplazamientos en transporte público para los vecinos de Guissona.