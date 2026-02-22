El bus rápido (BRCat) entre Girona y Salt (Girona), "modelo europeo de movilidad urbana sostenible"

El BRCat entre Salt y Girona - DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

GIRONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva red de corredores de Bus Ràpid Catalunya (BRCat) entre Girona y Salt (Girona) se ha situado como "modelo europeo de movilidad urbana sostenible" tras ser destacada por el boletín del mes de enero de Polis, la principal red europea de ciudades y regiones especializada en movilidad urbana innovadora.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que el proyecto confirma que la transformación de la movilidad "no es solo una cuestión de transporte, sino de calidad de vida, cohesión social y reequilibrio del espacio público", recoge el Departamento en un comunicado este domingo.

Este reconocimiento sitúa el proyecto como ejemplo reproducible para otras ciudades europeas que afrontan retos similares de movilidad, espacio público y sostenibilidad y Polis destaca el BRCat como una actuación que representa una "transformación integral, combinando la movilidad activa, la mejora de la seguridad vial, el transporte público de alta calidad y una redistribución del espacio urbano".

El corredor entre Girona y Salt, el segundo de los seis proyectados, tiene 3,5 kilómetros y conecta la plaza Mercè Rodoreda de Salt con la rotonda del Pont del Dimoni de Girona e incorpora un carril bus en cada sentido, un carril bici bidireccional y continuo y un rediseño integral del espacio público.

Polis ha destacado especialmente el carácter "limpio e inclusivo" de esta línea y Paneque considera que es un paso firme hacia unas ciudades más seguras y una movilidad que pone a las personas en el centro.