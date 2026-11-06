El bus rápido (BRCAT) Salt-Girona prevé cerrar su primer año con más de 5 millones de viajes

El corredor BRCAT Salt - Girona - DTER GENERALITAT

GIRONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de bus que circulan por el corredor de bus rápido (BRCAT) entre Girona y Salt (Girona), puesto en marcha en noviembre de 2025, prevén cerrar su primer año con más de 5 millones de viajes, informa el Departament de Territorio de la Generalitat este viernes en un comunicado.

Se creó una infraestructura de 3,5 kilómetros con carriles bus en ambas direcciones, se incorporó un carril bici bidireccional y mejoras de accesibilidad y seguridad vial, con una inversión de 5,5 millones de euros, financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La línea L9 registró 45.698 validaciones en octubre de 2025 y este octubre ha logrado 122.655, un 168,4% más, "pese a que la oferta ya se reforzó significativamente con la duplicación de la frecuencia de paso", 30 a 15 minutos.

La línea L9-BRT prevé alcanzar 1,2 millones de desplazamientos este año (una cifra superior a la registrada por las líneas L4 y L6-16 en 2025) y la L3, con una frecuencia de 10 minutos, tiene una demanda más elevada.

PANEQUE: "UNA NECESIDAD REAL"

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dicho que las cifras del primer año confirman que el corredor responde a una necesidad real de la gente, y que los efectos de invertir en transporte público van más allá de la movilidad: "Mejora la conectividad, recupera espacio público y contribuye a hacer ciudades más sostenibles".

La acción se lanzó dentro de las políticas del Govern para descarbonizar la movilidad, incentivar el transporte público y favorecer la integración de las infraestructuras en el entorno urbano.

La red BRCAT ha sido reconocida como 'good practice' dentro del proyecto europeo eBRT2030, coordinado por la Unión Internacional del Transporte Público (UITP) y que impulsa soluciones innovadoras.