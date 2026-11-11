El bus urbano de Tarragona cumple los servicios mínimos de la huelga y para hasta las 16.30

Carteles sobre la huelga general - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los buses urbanos de Tarragona han cumplido este miércoles con los servicios mínimos del 25% en la franja de 6.30 a 9.30 durante la huelga general, informa la Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) en un comunicado.

La empresa ha añadido que el servicio queda suspendido hasta las 16.30 ante la falta de servicios mínimos "para garantizar la seguridad" de los usuarios y el personal.

Ha recordado que el servicio se realizará entre las 16.30 y las 21 horas, con el 25% de los buses de un día normal.