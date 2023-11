Caballero (Hacienda y Función Pública) asegura que los fondos europeos están llegando a la economía

Fernández (Ceoe) lamenta que las empresas han recibido el 45% de los fondos



S'AGARÓ (GIRONA), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Mercedes Caballero, ha defendido que los fondos Next Generation están llegando a la economía, con "más de 60.000 beneficiarios y miles de contratos adjudicados".

Lo ha dicho este viernes en la mesa redonda 'Fondos Next Generation: éxitos y errores' en el XXVIII Encuentro de Economía en S'Agaró (Girona), junto al vicepresidente de la Ceoe, Íñigo Fernández, y la directora de Asuntos Europeos de Llyc, Paloma Baena.

Ha respondido de este modo a Fernández, que ha lamentado que hasta el momento solo el 45% de los fondos europeos se han destinado a empresas privadas, y ha pedido un esfuerzo para que "la parte que vaya a las empresas sea mayor".

Caballero ha explicado que "el dinero no se puede quedar en la administración pública, es imposible", y ha explicado que el capital acabará en la empresa privada a medida que se ejecuten los proyectos que se deben hacer.

Ha defendido que la adjudicación y ejecución de los fondos "es un reto para las administraciones públicas", y que están trabajando para realizarlo.

FALTA DE INFORMACIÓN

Tanto Fernández como Baena han reclamado una mayor información del grado de ejecución de los fondos europeos y en qué proyectos se están destinando.

Baena ha lamentado que el cumplimiento de los objetivos que debe alcanzar España se irá complicando a medida que se tengan que demostrar los objetivos de inversión y que es en este punto donde hay "falta de previsión, falta de agilidad en la resolución de convocatorias y dudas de las empresas".

Fernández ha explicado que su crítica no va en el sentido de que no llegue el dinero, sino que "no hay información", y ha pedido mejorarla e incrementar la transparencia para saber dónde se destinan los fondos.

Caballero ha asegurado que datos como los 100 mayores receptores de los fondos se harán públicos y que estarán disponibles en el futuro.