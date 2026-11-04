Cabré (IEC) pide a los profesores "una actitud firme" al usar el catalán y reforzar su prestigio

Imagen del acto - IEC

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha inaugurado este miércoles el curso académico 2026-2027 con un acto institucional en el que la presidenta de la institución, Teresa Cabré, ha pedido que los profesores tengan un conocimiento sólido de la lengua catalana y "una actitud firme para usarla a favor de su prestigio y de la transmisión de la cultura".

El acto ha sido presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha contado con la presencia de miembros de la comunidad académica, científica y cultural, ha informado el IEC en un comunicado.

Cabré ha destacado el rol de los docentes como "ejemplos a seguir para normalizar el uso y la calidad de la lengua catalana", y ha apuntado que los profesores deben tener un conocimiento sólido del idioma.

Por ello, ha pedido la colaboración de la Administración para abordar "con valentía los impedimentos que afronta la comunidad educativa y trabajar con la complicidad de los maestros".

SALVADOR ILLA

El presidente Illa ha defendido que "la tecnología es positiva y tenemos que verla con precaución, pero no con miedo", y ha abogado por una manera de gobernarla basada en una lógica de interés público.

"La tarea del IEC en la promoción de la identidad y lengua catalanas es un estímulo", ha afirmado Illa, que también ha destacado la fuente de rigor y conocimiento que a su juicio representa la institución.

Cabré ha entregado a Illa un documento elaborado por 11 científicos --la mayoría de ellos del IEC-- que aborda la relación entre el cambio climático y las catástrofes naturales.

CONFERENCIA INAUGURAL

Además, el acto ha contado con una conferencia inaugural a cargo de la doctora en informática y miembro de la Sección de Ciencias y Tecnología del IEC, Rosa Maria Badia, que se ha centrado en supercomputación, IA y computación cuántica.

Badia ha asegurado que "hace falta desmitificar" los temores sobre el impacto negativo de la IA, aunque la ha definido como herramienta con potencial de ser un arma de doble filo, que puede conducir a avances significativos o a resultados perjudiciales para la sociedad.